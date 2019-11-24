Öğretmenler için 2 bin 100 rakımdan uçtular

24.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 24.11.2019 21:06

Bingöl'de öğretmenler gününü farklı bir şekilde kutlamak isteyen paraşütçüler, 2 bin 100 rakımdan uçup 700 metrede öğretmenlerin gününü kutladı.



Türkiye genelinde 24 Kasım Öğretmen Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Bingöl'de de paraşütçüler farkındalık için 2 bin 100 rakımlı tepede yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirerek kutladı. Merkeze 30 kilometre mesafede bulunan Alatepe köyünde 2 bin 100 rakımlı tepeye çıkan ekip, uçuş yaptı. Ekipten Mustafa Kurt inişe 700 metre kala öğretmenler gününü kutladı.



Yaklaşık 5 yıldır yamaç paraşütü yapan Kurt, 'Şiddet Sıfır Öğretmenler Pek İyi' sloganıyla uçtuğunu belirterek, "Bu uçuşu öğretmenler için yapıyorum. Öğretmenler günü kutlu olsun. Öğretmen ve öğrencilerin motivasyonunun düşmemesi için şiddete hayır" dedi.



Yamaç paraşütü yapan Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi Yunus Esen ise, "Bingöl Yamaç paraşütü açısından çok önemli noktalara sahip. Bugün uçuşumuzu öğretmenler için yaptık. Tüm öğretmenlerin gününü kutluyorum. 'Şiddet Sıfır Öğretmenler Pekiyi' sloganımız. Öğretmenlerimizin eskiden gördüğü saygınlığın tekrar kazanmasını diliyoruz. Bu sıradan bir meslek değil. Hangi iş alanında olursa olsun, işe gidenler ben işe gidiyorum der ama öğretmenler okula gidiyorum der. Bütün çocuklarımızı biz evlatlarımız gibi görüyoruz. En iyi şekilde eğitmeye çalışıyoruz. Ailede başlayıp okulda devam eden eğitim, toplum ahlakını vermeye çalışıyoruz öğrencilerimize. Bütün aşamalarda öğretmenlik yapmış biri olarak, çocukların kalbine dokunmak gerektiğine inanıyorum. Korkutmakla, sindirmekle hiçbir yere varılmayacağını söylemek isterim" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA