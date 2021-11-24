Öğretmenler için 1 milyon 200 bin fidan toprakla buluşturuluyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğretmenler için 1 milyon 200 bin fidan toprakla buluşturuluyor

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
Öğretmenler için 1 milyon 200 bin fidan toprakla buluşturuluyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile beraber 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' diyor, 1 milyon 200 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile beraber 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' diyor, 1 milyon 200 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Twitter hesabından, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla video mesaj yayımladı. Paylaşımında, Öğretmenler Günü'nü kutlayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığımız ile beraber 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' diyor, 1 milyon 200 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Siz de GelecegeNefes.com adresinden fidan sahiplenebilir, sertifikalarını öğretmenlerimize hediye edebilirsiniz."

Pakdemirli, video mesajında da "Tüm öğretmenlerimize saygılarımı, sevgilerimi iletiyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge müjdesi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge müjdesi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum

 Bakan Dönmez'in '6 milyar lira tasarruf sağladık' sözlerine rağmen sabit saat uygulamasına tepkiler dinmiyor

Bakan Dönmez'in "6 milyar lira tasarruf sağladık" sözlerine rağmen sabit saat uygulamasına tepkiler dinmiyor

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title