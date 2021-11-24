Öğretmenler için 1 milyon 200 bin fidan toprakla buluşturuluyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile beraber 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' diyor, 1 milyon 200 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Twitter hesabından, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla video mesaj yayımladı. Paylaşımında, Öğretmenler Günü'nü kutlayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığımız ile beraber 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' diyor, 1 milyon 200 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Siz de GelecegeNefes.com adresinden fidan sahiplenebilir, sertifikalarını öğretmenlerimize hediye edebilirsiniz."

Pakdemirli, video mesajında da "Tüm öğretmenlerimize saygılarımı, sevgilerimi iletiyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri

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