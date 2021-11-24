ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜZ KUTLU OLSUN - Haberler
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜZ KUTLU OLSUN

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜZ KUTLU OLSUN

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜZ KUTLU OLSUN Harf Inkılabı'yla okuma yazma oranının arttırılması için Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmenliği'nin kabul edildiği 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜZ KUTLU OLSUN Harf Inkılabı'yla okuma yazma oranının arttırılması için Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmenliği'nin kabul edildiği 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Bedenleri ve zihinleri tarihimiz, kültürümüz, bilim, sanat ve sporla yoğrulmuş nesiller yetiştiren öğretmenlerimizin her şart ve ortamda ortaya koydukları fedakarlıkları, ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyan en kutsal emeklerdir. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemize belki de en değerli hizmeti veren tüm öğretmenlerimize şükran ve saygılarımızı sunuyor, Öğretmenler Günü'nü tüm kalbimizle kutluyoruz. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

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