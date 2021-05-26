Öğretmenler günü ne zaman? Türkiye'de öğretmenler günü ne zaman kutlanır?
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Öğretmenler günü ne zaman? Türkiye'de öğretmenler günü ne zaman kutlanır?

Öğretmenler günü ne zaman? Türkiye'de öğretmenler günü ne zaman kutlanır?
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Son günlerde en çok aratılan konulardan olan öğretmenler günü oldu. Birçok ülkede kutlanan öğretmenler günü, ülkelerin kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli farklı tarihlerde Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Peki, Öğretmenler günü ne zaman? Türkiye'de öğretmenler günü ne zaman kutlanır? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Son günlerde en çok aratılan konulardan olan öğretmenler günü oldu. Birçok ülkede kutlanan öğretmenler günü, ülkelerin kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli farklı tarihlerde Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Peki, Öğretmenler günü ne zaman? Türkiye'de öğretmenler günü ne zaman kutlanır? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye'de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

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