Öğretmenler günü ne zaman? Öğretmenler günü hangi gün?

Öğretmenler günü hediyelerini güzel sözlerle süsleyecek olan öğrenciler, Öğretmenler günü heyecanı yaşıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenlere çeşitli sürprizler, renkli hediyeler alınacak. Peki Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Öğretmenler Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım'da kutlanacak. 24 Kasım bu yıl çarşamba gününe denk gelmektedir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN ANLAMI NEDİR?

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. Kendi kültürel ve tarihî özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 Atatürk Yılı'nda Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir.

Öğretmenler Günü'nün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

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