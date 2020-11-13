Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü 2020'de ne zaman? Öğretmenler Günü şiirleri! Öğretmenler Günü sözleri! Öğretmenler Günü mesajları!

Öğretmenler Günü her yıl olduğu gibi bu yıl, 2020'de de 24 Kasım tarihinde tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor olacak. Öğretmenlerin önemini ve değerini bir kez daha anlamaya çalıştığımız ve tüm öğretmenlerimizi andığımız Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü 2020'de ne zaman? Öğretmenler Günü şiirleri! Öğretmenler Günü sözleri!

Tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanan ve öğrencilerin öğretmenlerine hediyeler vermek için hevesle beklediği Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü 2020'de ne zaman? Öğretmenler Günü şiirleri! Öğretmenler Günü sözleri! Öğretmenler Günü mesajları!

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

DÜNYADA ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye'de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ!

Bir Çiçektir Öğretmenim

Bir çiçektir öğretmenim,

Ben onsuz hiçbir şey öğrenmedim.

Her zaman onun yolunda nöbetteyim,

Öğrettikleri ile aydınlığın zirvesindeyim.

Öğretmenim, canım öğretmenim

Seninle birlikte var oldu her şeyim.

Ben sen olmadan neredeyse bir hiçim.

Senin öğrettiklerin ile neşeliyim.

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Öğretmenlerin En İyisine

Öğretmenlerin en iyisine bu şiir yazıldı,

Onunla birlikte önümüzde nice ufuklar açıldı.

Karanlıkları dağıtan ışıklar etrafa saçıldı.

Her zaman yanımıza güç katıldı.

Öğretmenin sen iyi ki varsın,

Seninle birlikte bilgimiz artsın,

Geçen günler sevgimize sevgi katsın

Sen her zaman en iyilerini ararsın.

Öğretmenimiz bizim için her şeydir

Onun varlığı bizim için en büyük servettir.

Onun bilgileri bizim için gerçektir.

Öğretmenimiz sevgi demektir.

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Bir Harfin Peşinde

Bir harfin peşinde her zaman gidiyorsun

Sen bize en büyük mutluluğu çiziyorsun,

Senden gelen bilgilerle yaşıyoruz biliyorsun.

Karanlıkların üzerinden kuvvetlice geçiyorsun.

Beni şimdi dinleyin çocuklar diyorsun.

Her zaman en iyisi olalım istiyorsun.

Biz olmadan hiçbir yere gitmiyorsun.

Öğretmenim seni çok seviyoruz, biliyorsun!

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Öğrenmenin Yollarında

Öğretmenim, sen bilginin yollarında

Çiçekler toplayıp verdin bize en güzel havalarda,

Yaşamın en güzel çağlarının ortasında,

Bilginin ne olduğunu öğrendik kollarında.

Ne kadar büyürsek büyüyelim, fark etmez kaç yaşında,

Ne öğrendiysek yaştan değil öğrendik başında,

Kalmadı bir tek siyah saç saçında,

Ama her zaman sevdin bizi anlamında.

Öğretmenler hiçbir zaman unutulmaz,

Onun yaydığı ışıklar durdurulmaz.

Öğrettikleri kendisini hiçbir zaman unutturmaz.

Öğrencilerin senden hiçbir zaman ayrılmaz.

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Bilginin Aydınlık Patikası

Bilgidir bize her şeyi öğreten patika

Bilgi ile kalmaz hiçbir şey karanlıkta.

Onunla birlikte yaşamak bir harika,

Kim varırsa mutlu olur farkına.

Bilgi değerlidir, bir hazinedir

Bunu bizlere öğreten öğretmenimdir.

Onun bilgisi ile yaşam daha başkadır

Yeni nesiller senin eserindir.

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Karanlıklara Karşı Bir Mum

Karanlıklara karşı bir mumdur senin öğrettiklerin

Kalbimizin en derin köşesindedir senin yerin.

Çok ama çok sever seni her öğrencin,

Mümkün değildir bunu kimse bilmesin.

Öğrenciler yürür senin izinde

Sen her zaman en iyisin işinde.

Sen kapıdan içeriye girince

Her zaman mutluluk olur kalplerimizde.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI!

"Sen bizi her zaman aydınlatan ışığımız, bilgi kaynağımızsın. Sen yeri geldiğinde anamız babamızsın. İyi ki sizin öğrencileriniz olduk, sizden çok şey öğrendik öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

"Güzel yürekli öğretmenim, bilir misin sana olan sevgimi? Sorsan bana neredeyim, gösteririm hemen kalbimi… İyi ki varsınız."

"Bugün 'keşke' yerine 'iyi ki' dediğim ne varsa birçoğunda sizin payınız fazlasıyla büyük.

Sizin desteğiniz ve yol göstericiliğinizle attığım adımlar bana bugünkü konumumu getirdi. Sizin hakkınızı asla ödeyemem. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

"Siz sıradan bir öğretmen olmadınız hiçbir zaman, bana ailem kadar yakın oldunuz. Bazen anne, bazen kardeş, bazen sırdaş oldunuz. En önemlisi de hep şefkatli, hep sevgi doluydunuz. Biliyorum ki sizin gibi bir öğretmenim varken benim sırtım yere gelmez… Binlerce kez teşekkürler öğretmenim, öğretmenler gününüzü kutlarım."

"Araya uzun zaman girse de ben hala sizi unutmuyor, hala öğrettikleriniz doğrultusunda yolumda ilerliyorum öğretmenim. Hayatımdan geçtiğiniz için size minnettarım. İyi ki varsınız."

"Çocukların yetişmesinin temelini atan ve her türlü özveride bulunan öğretmenler… Gelecek sizin ellerinizde. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

"Güzel ülkemizin insanlarını özveri ile yetiştiren öğretmenlerimiz siz her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Bir gün dersem ki, ben öğretmenim kalemimin mürekkebi alın terindir. Vedalaşıp gidersem öğretmenim unutmayı unuturum da, unutmadığım kalbimdeki en güzel yerindir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur.

Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Sizler gelecek nesli yetiştiren eğitimcilersiniz.

Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...