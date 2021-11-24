'Öğretmenler Günü'nde özel derse hazırlanırken kalp krizinden öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Öğretmenler Günü'nde özel derse hazırlanırken kalp krizinden öldü

Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Haberler | Güncel
'Öğretmenler Günü'nde özel derse hazırlanırken kalp krizinden öldü

TRABZON'da, emekli öğretmen Hatice Uzun (60), '24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, özel ders verdiği okula gitmek için hazırlanırken evinde kalp krizi geçirdi.

TRABZON'da, emekli öğretmen Hatice Uzun (60), '24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, özel ders verdiği okula gitmek için hazırlanırken evinde kalp krizi geçirdi. Uzun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İnönü Mahallesi'nde yaşayan, emekli sınıf öğretmeni Hatice Uzun, sabah saatlerinde, Yalıncak Mahallesi'nde özel ders verdiği okula gitmek için hazırlık yaparken evinde aniden fenalaştı. Uzun'un yere yığıldığını fark eden aile fertlerinin ihbarıyla eve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Uzun, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Uzun, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Uzun'un, ilk incelemede, kalp krizinden yaşamını yitirdiği tespit edildi. Meslektaşları, öğrencileri ve ailesinin, ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledikleri, 2 çocuk annesi Hatice Uzun, Beşikdüzü ilçesinde toprağa verilecek.


'Öğretmenler Günü'nde özel derse hazırlanırken kalp krizinden öldü

Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı olay oldu! Atanamayan gençlere dikkat çekti

Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı olay oldu! Atanamayan gençlere dikkat çekti

 Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Son dakika gündem: Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title