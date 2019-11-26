Öğretmenler Günü'nde öğretmenler adına ağaç diktirildi

26.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:56

Eskişehir'in yeni açılan okullarından Gülay Kanatlı Ortaokulu öğretmenlerine TEMA Vakfına diktirilen ağaçların sertifikaları dağıtıldı.



Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla açılan okulda, Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenler için TEMA Vakfına ağaç diktirildi. Ayrıca okul salonunda düzenlenen programda öğrenciler, öğretmenler için hazırladığı etkinliklerini de sundu.



Daha sonra Okul Aile Birliği tarafından her öğretmen için TEMA Vakfına diktirilen ağaçların sertifikaları Okul Müdürü Nihat Demir tarafından öğretmenlere takdim edildi. Sertifikaları dağıtan Okul Müdürü Nihat Demir Okul Aile Birliğine bu güzel hediyeleri için teşekkür ederek, "Bizim kültürümüzde Allah'a saygıdan sonra saygı gösterilecek kişi olarak öğretmenlerin kabul edilmektedir. Ama maalesef son yıllarda öğretmenlere karşı bir olumsuz tutum sergilenmektedir. Bu olumsuz havayı tersine çevirmek için azim ve özveri ile çalışmaya devam edeceğiz' dedi.



Ardından Öğretmenler Günü pastası kesilerek kutlama sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA