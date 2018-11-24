Öğretmenler Günü'nde Baş Öğretmen Mustafa Kemal Anlatıldı

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Prof. Dr. Ergün Aybars, Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün siyasi ve askeri kimliğini anlattı. Prof. Dr. Ergün Aybars, "Atatürk, demokrasiyi, insan haklarını, özgürlüğü anlatıyor. Öğrencisine demokrasiyi öğretiyor" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Beşiktaş Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi'nde Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ergün Aybars, Atatürk'ün siyasi ve askeri kimliğini, yapmış olduğu yenilikleri anlattı. Öğrencilerin yoğunlukta olduğu söyleşide Atatürk'ün baş öğretmenlik unvanını nasıl aldığını anlatan Prof. Dr. Aybars; "Hiç kimseyi dini inançlarından dolayı sorgulayamayız diyor. Kimse kimseye karışamaz. Bu laikliğin evrensel boyutudur. Atatürk boşuna baş öğretmen değil. Bunları öğrettiği için baş öğretmen" diye konuştu.

"Öğretmenler Günümüz'ü kutlarken, Baş Öğretmenimiz Mustafa Kemal'i bu olayın içerisine almak lazım"

24 Kasım'da Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü de anmak gerektiğini söyleyen Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç, "Öğretmenler Günümüz'ü kutlarken, Baş Öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal'i bu olayın içerisine almak lazım. Siz Beşiktaşlı gençlerin Beşiktaş'ta yaşamanın bir başka gururunu taşıdığınızı da size hatırlatmak isterim. Dolmabahçe Sarayı'nda 11 yıl 4 ay misafirimiz oldu. O yüzden siz Beşiktaşlılar, biz Beşiktaşlılar'ın Gazi Mustafa Kemal, onursal hemşehrisidir" dedi.

"Atatürk boşuna baş öğretmen değil"

Prof. Dr. Ergün Aybars, "Baş Öğretmen Atatürk kim? Bizim için ne ifade ediyor? Dünya için ne ifade ediyor? Yaptığı devrim ile ve bu devrimi yeni bir toplum, yeni bir devlet, yeni bir hukuk ve insan anlayışını getirmesi sebebiyle tüm dünyada örnek insan olarak anma kararı alındı. Bu insan dünya tarihinin akışını değiştirdi. Öğrencilere lisede ders kitabı olarak okutulan yurttaşlık bilgisi kitabı. Bu kitapta Atatürk, demokrasiyi, insan haklarını, özgürlüğü anlatıyor. Öğrencisine demokrasiyi öğretiyor. Hiç kimseyi dini inançlarından dolayı sorgulayamayız diyor. İster namazını kılar, orucunu tutar; istemezse yapmaz. Kimse kimseye karışamaz. Bu laikliğin evrensel boyutudur. Atatürk boşuna baş öğretmen değil. Bunları öğrettiği için baş öğretmen" diye konuştu. - İSTANBUL