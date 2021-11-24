Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmenlik unvanının resmileştiği gün ülkemizde Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir. Gelecek nesilleri yetiştiren saygıdeğer bir meslek olan öğretmenlik bu günü fazlasıyla hak etmektedir. Vatandaşalar, Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı? Öğretmenler Günü neden kutlanır? Öğretmenler Gününün tarihçesi nedir? araştırıyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Türkiye'de 1981 yılından beri 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliğini kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e ''Millet Mektepleri Baş Öğretmenliği'' unvanını 11 Kasım 1928'de verdi, 24 Kasım Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanmasıyla resmileşti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun 'Başöğretmen' oluşunun yıldönümünde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

1981 yılından itibaren kutlanan Öğretmenler Günü, 11 Kasım 192'de Atatürk'ün 'Başöğretmen' unvanını almasıyla belirlenmiş bir tarihtir. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümünde Başöğretmen unvanını aldığı yıldönümlerinde ülke genelinde bu tarihin tüm öğretmenlere armağan edilmesine karar verilmiştir.

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