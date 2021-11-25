Öğretmenler Günü Konserinde Yıldırım Bekçi ve Esra Turan, Öğretmenlerimiz için Sahne Aldı

GİRESUN (Habermetre) - 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Sayın Valimiz Enver Ünlü himayesinde Öğretmenler Günü Konseri düzenlendi.

Giresun Gümrük Kompleksi Konferans Salonunda düzenlenen konser, Sayın Valimizin teşrifleriyle il protokolü üyelerinin, okul ve kurumlarımızdan yönetici ve öğretmenlerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Konserde sahne alan Türk Sanat Müziğinin usta isimlerinden Yıldırım Bekçi ve Ses Sanatçısı Esra Turan, müsikimizin seçkin örneklerini öğretmenlerimiz için seslendirdi. Sanatçılarımız tarafından icra edilen eserler salonda bulunan davetliler tarafından ilgi ve beğeniyle dinlendi.

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