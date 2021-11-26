Öğretmenler Günü Haftasında 81 İlde Şehit Öğretmenler Anısına Kur'an Tilaveti Okundu
Genel Müdürlüğümüz koordinesinde, "Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında Anadolu imam hatip liseleri öğrencilerinin katılımı ile okullarımızın uygulama mescitleri ile il/ilçe merkez camilerinde başta görevi başında şehit olan öğretmenlerimiz olmak üzere ahirete irtihal eden tüm...
Genel Müdürlüğümüz koordinesinde, "Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında Anadolu imam hatip liseleri öğrencilerinin katılımı ile okullarımızın uygulama mescitleri ile il/ilçe merkez camilerinde başta görevi başında şehit olan öğretmenlerimiz olmak üzere ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimiz, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunularak rahmet ve hayır Dua ile anıldı.
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