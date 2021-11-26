Öğretmenler Günü Haftasında 81 İlde Şehit Öğretmenler Anısına Kur'an Tilaveti Okundu

Genel Müdürlüğümüz koordinesinde, "Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında Anadolu imam hatip liseleri öğrencilerinin katılımı ile okullarımızın uygulama mescitleri ile il/ilçe merkez camilerinde başta görevi başında şehit olan öğretmenlerimiz olmak üzere ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimiz, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunularak rahmet ve hayır Dua ile anıldı.

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