Öğretmenler Günü Doodle nedir?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım tarihi Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Google arama motoru bu anlamlı günde Öğretmenler Gününü unutmadı ve bugüne özel Doodle ekranı ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ DOODLE EKRANINA TAŞIDI

1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Öğretmenler Günü kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Öğretmenler Günü gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haber dar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

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