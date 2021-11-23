Öğretmenler Günü Aliağa'da Kutlanacak

ALİAĞA, İZMİR (Habermetre) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmen unvanını kabul ettiği tarih olan '24 Kasım Öğretmenler Günü', Aliağa'da gerçekleştirilecek bir dizi etkinlik ile kutlanacak.

24 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 09. 30'da Cumhuriyet Meydanı'nda Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz'ün Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayacak program, saat 10. 00'da Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nde devam edecek.

Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde ilk olarak göreve yeni başlayan ve emekli öğretmenler adına yapılacak konuşmaların ardından protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 'Öğretmenler Günü Mesajı' okunacak. Göreve yeni başlayan öğretmenlerin 'Meslek Yemin Töreni' yapılacak. Yıl içerisinde emekli olan öğretmenlere 'Hizmet Şeref Belgesi' takdim edilecek.

Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ve öğretmenler günü adlı oratoryo ile son bulacak.

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