Öğretmenler Etkin Hibrit Eğitim İçin Kampa Girdi

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), pandemide değişen ihtiyaçlara karşılık verebilmek için eğitimci kadrosunu genişletiyor. Bu amaçla, Nisan ayında düzenlenen ve içeriği eğitimcinin sürekli gelişimi prensibi doğrultusunda kurgulanan Eğitimcinin Eğitimi Kampına 70 ÖRAV eğitimci adayı katılarak 7 günlük bir programı tamamladılar.

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla, 2008 yılında kurulan ÖRAV, pandemide değişen ihtiyaçlara karşılık verebilmek için eğitimci kadrosunu genişletiyor. Vakıf bu yıla kadar Türkiye'nin her bölgesinde görev yapan 220 eğitimciden oluşan ekibi aracılığıyla 81 ilde 200.000'den fazla öğretmene ücretsiz eğitim programları ile ulaştı. İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği ile yürütülen düzenli web seminerleri, proje bazlı çevrim içi eğitimlerin yanı sıra; çatı programı Çevrim İçi Eğitimde Etkileşimli Ders Tasarımı ile okullardan ve öğretmenlerden gelen bireysel talepleri de karşılayan ÖRAV'ın, daha fazla öğretmene ulaşabilmek amacıyla yaptığı çağrıya 1.300 başvuru geldi. Başvurular arasından seçilen 70 eğitimci adayı, katılacakları eğitimler ve mentorluk programlarının ardından meslektaşlarının gelişimlerine destek olmak için aktif olarak görev almaya başlayacak.

Eğitimci Eğitimi, eğitimcinin sürekli gelişimi prensibi doğrultusunda kurgulanıyor

ÖRAV ekibine katılan aday eğitimciler, Nisan ayında düzenlenen ve içeriği eğitimcinin sürekli gelişimi prensibi doğrultusunda kurgulanan programda, yetişkin eğitimciliği, Çevrim İçi Eğitimde Etkileşimli Ders Tasarımı eğitim programı ve ÖRAV kültürü konularında eğitim aldılar. Adaylar, Mayıstaki ikinci faza kadar çevrim içi eğitimde etkileşimli ders tasarımı eğitimlerine girerek, gözlem yapacaklar. Mayıs'ta düzenlenecek olan ikinci eğitimde ise; Eğitimcinin Eğitimi, Öğretmenin Doğası ve Uzaktan Takım Mentorluğu konularında çalışmalar yapılacak. Bu eğitimlerin ardından mentorları eşliğinde beş eğitim verecek olan adaylar, yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda ÖRAV programlarında yer alarak meslektaşlarının gelişimine katkıda bulunmaya başlayacaklar.

Değişimlere uyum konusunda meslektaş dayanışmasını önemsiyor ve destekliyoruz

ÖRAV Genel Müdürü Füsun Çürüksu: "ÖRAV kurulduğu ilk günden bu yana öğretmenlerin ihtiyaçlarına sürekli kulak vererek, saha ile el ele çok verimli çalışmalar yürütüyor. Türkiye genelinde İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği yaparak pandemi sonrasında çok köklü bir dönüşüme kısa sürede uyum sağlaması gereken öğretmenler için düzenli eğitimler organize ediyoruz. Nisan ayında başlayan Eğitimcinin Eğitimi ise ÖRAV eğitimcileri kadrosunu genişleterek, daha kısa sürede daha fazla öğretmenin bu meslektaş bilgi ve tecrübe dayanışma ağından yararlanmasını sağlayacak. Özellikle hızlı ve ani dönüşümlerin olduğu dönemlerde meslektaşlar arası deneyim paylaşımı büyük önem kazanıyor. ÖRAV'ın bu noktada üstlendiği rolü çok anlamlı buluyoruz" dedi.