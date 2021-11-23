İSTANBUL-ÖĞRETMENLER EN GÜZEL KÖFTEYİ YAPMAK İÇİN YARIŞTILAR

24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde Arnavutköy Halk Eğitim Merkezi'nin gerçekleştirdiği ve 4. Geleneksel Köfte Yarışmasında öğretmenler hünerlerini sergiledi ve rakipleri ile kıyasıya bir mücadele içine girdi.

Arnavutköy'deki Halk Eğitim Merkezi'nde çalışan öğretmenler, defteri kalemi bıraktı mutfağa girdi. Mutfakta en güzel köfteleri yoğuran öğretmenler, rakiplerinin önüne geçebilmek için kıyasıya mücadele ettiler. Kimisi köfte yoğururken soğanın acısıyla göz yaşlarına boğuldu, kimisi rakiplerine meydan okudu. Öğretmenlerin kıyasıya ve bir o kadar da eğlenceli yarışmasının sonucunda birinci olan öğretmene yarım altın hediye edildi.

Her öğretmenler gününde tekrarlanan ve bu yıl 4.'sü düzenlenen en iyi köfte yarışmasına Arnavutköy Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çalışan 12 öğretmen katıldı. Arnavutköylü öğretmenler en iyi köfteyi yapıp jüriye beğendirmek için canla başla çalıştılar. Okuldaki hünerlerini bu kez mutfakta sergileyen öğretmenlerin yaptığı köfteler jüriyi puan vermekte oldukça zorlarken, yarışmanın birincisi olan öğretmene yarım altın, 2. ve 3. olan öğretmene de çeyrek altın hediye edildi.

Her yıl öğretmenler günü münasebetiyle Arnavutköy'deki öğretmenlere Restaurantlarının mutfağını açan Güldaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Samih Gül, 'Amacımız, öğretmenlerimizin yoğun tempodan sıyrılıp stres atabilecekleri, birbirleriyle kaynaşabilecekleri bir ortama ev sahipliği yapmaktı. Böylesine güzel bir organizasyona öğretmenlerimizle birlikte olmaktan dolayı mutluyuz" dedi.

Arnavutköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsa Afşin, 'Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çalışan öğretmenlerimizin katılımıyla bu yarışma gerçekleşti. Öğretmenlerimiz arasında birlik, beraberlik, saygı ve dayanışmayı güçlendirmektir" dedi.

Öğretmenler arasında gerçekleşen yarışmada jüri üyeliği yapan ünlü yemek şefi Fikret Usta, öğretmenlere not verirken oldukça zorlandıklarını söyledi. 'Hummalı bir şekilde çalışan öğretmenlerimize puan vermek zor ancak biz yine de bir tane birinci seçmek zorundaydık ve seçtik" dedi.