Öğretmenler elleriyle ördü, Türkiye'nin en soğuk ilçesine gönderdi

Öğretmenler elleriyle ördü, Türkiye'nin en soğuk ilçesine gönderdi Bin 400 kilometreye uzanan kardeşlik köprüsü Öğretmenler, Türkiye'nin en soğuk ilçesindeki çocukları elleriyle ördükleri atkı ve berelerle ısıttılar Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir rehabilitasyon merkezinde...

Öğretmenler elleriyle ördü, Türkiye'nin en soğuk ilçesine gönderdi

Bin 400 kilometreye uzanan kardeşlik köprüsü

Öğretmenler, Türkiye'nin en soğuk ilçesindeki çocukları elleriyle ördükleri atkı ve berelerle ısıttılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir rehabilitasyon merkezinde görevli öğretmenler, pandemi sürecindeki boş zamanlarında ördükleri atkı ve berelerle, bin 400 kilometre uzaklıktaki köy okulundaki çocukların içlerini ısıttı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde onlarca çocuğa umut olan öğretmenler, ders aralarındaki vakitlerini değerlendirerek anlamlı bir projeye imza attı. Öğretmenler doğu illerinde bulunan köy okullarında eğitim gören çocuklar üşümesin diye elleriyle atkı ve bereler ördü. Öğretmenler kısa sürede yoğun bir şekilde çalışarak ördükleri onlarca atkı ve bereyi, bin 400 kilometre uzaklıkta Türkiye'nin en soğuk yerleri arasında gösterilen Ardahan'a bağlı Göle ilçesine gönderildi. Öğretmenlerin ördüğü atkı ve bereler, Göle ilçesi sınırları içerisinde bulunan Karlıyazı köyünde eğitim gören çocuklara dağıtıldı. Atkı ve berelerini giyen öğrenciler büyük mutluluk yaşayarak, kilometrelerce uzaklıkta kendilerini düşünen öğretmenlere teşekkür ettiler.

"Bunun mutluluğunu yaşıyoruz"

Atkı ve bereleri ören öğretmenlerden Fizyoterapist Hatice Kabaoğlu, boş vakitlerini çocukların içlerini ısıtmak için değerlendirdiklerini söyleyerek, "Pandemi sürecinde boş vakitlerimiz oldu. Burada kurum içerisinde öğlen arasındaki, teneffüslerdeki boş vakitlerimizde de bu işleme devam ettik. Çocuklarımıza ulaştırabilmek için devam ettik. Bu vakitlerimizi bu şekilde değerlendirdik. Çocuklar için ördüğümüz kışlıkların örme işlemlerini tamamladık. Şimdi belirlediğimiz okullara göndererek kalplerini ısıtacağız, üşümelerine engel olacağız. Bunları yaparken huzurlu hissettik. Örme aşaması çok keyifli bir süreçti. Keyifle hallettik. Şimdi bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Atkı ve bereleri takan çocukların mutlulukları ise gözlerine yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER