HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Öğretmenler dezenfektan makinesi üretip pazarlıyor

Adana'da bir meslek lisesinde öğretmen ve öğrenciler, pandemi sürecinde 'Hijyen noktası' adı verdikleri otomatik dezenfektan makinesi üretti.

Öğretmenler dezenfektan makinesi üretip pazarlıyor
05.07.2020 10:17 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:21

Adana'da bir meslek lisesinde öğretmen ve öğrenciler, pandemi sürecinde 'Hijyen noktası' adı verdikleri otomatik dezenfektan makinesi üretti. 5 litrelik dezenfektan ile 2 bin kişinin elini dezenfekte edilebildiği cihazın öğretmenler satışını da gerçekleştirerek okullarının döner sermayesine katkı sağlıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs döneminde ülkemizde birçok okul maske ve dezenfektan üreterek salgınla mücadeleye katkı sağladı. Mesleki ve teknik liseler ise dezenfektan tünelleri, otomatik dezenfektan robotları gibi teknolojik ürünler geliştirdi. Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri de pandemi sürecinde duvar ve seyyar olmak üzere iki tip 'Hijyen noktası' adı verdikleri otomatik dezenfektan makinesi üretti. 5 litrelik dezenfektan ile 2 bin kişinin elini dezenfekte edilebildiği cihazın öğretmenler satışını da gerçekleştirerek okullarının döner sermayesine katkı sağlıyor. Şu

ana kadar 10 cihazın satışını yaptıklarını, firmalardan da sipariş aldıklarını söyleyen Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cebrail Şahin, bu cihazları okullar açıldığında okulun her tarafına koyacaklarını söyledi.

"KDV dahil satıp, 2 yıl garanti veriyoruz"

Şahin, "Pandemi döneminde okulların ve iş yerlerinin ihtiyacı olan el dezenfektan cihazı geliştirdik. Döner sermayeden satışının yapılabildiği dezenfektan cihazının iki tipini okul öğretmen ve öğrencilerimiz ürettiler. Makinelerimiz ekonomik. 5 litreye kadar hacmi var. 3 miligram püskürtme yapıyor. 5 litrelik dezenfektan ile 2 bin kişi dezenfekte edilebilir. Döner sermayeden faturalı olarak işletme ve okullara satıyoruz. 2 yıl da garantisi var bu cihazların. 2 yıl içerisinde bir sorunu olursa okulumuzda bakımı yapılacaktır. Sanayi tipidir üretimimiz. Kullandığımız malzemeler endüstriyeldir. Kabin tipi cihaz KDV dahil bin 121 lira. Duvar tipiyse KDV dahil 944 liradır" diye konuştu.

"AR-GE çalışmaları yaparak tasarımı geliştirdik"

Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojileri Öğretmeni Selahattin Tek, "Dezenfektan maddesini bir motor vasıtasıyla çekiyoruz ve alttaki püskürtme noktasından püskürterek hijyen işlemini gerçekleştiriyoruz. Kullandığımız zaman ölçeği, motor ve diğer parçaları tamamen endüstriyel. Çok uzun süreli kullanmaya müsait bir ürün. Tasarım sürecinde okulumuzun öğretmenlerinden Alaattin Tatlı hocamızın büyük payı var. AR-GE çalışmaları yaparak tasarımı geliştirdik" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor Ekonomi
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor Ekonomi
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu Ekonomi
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler Ekonomi
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir Ekonomi
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu Ekonomi
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Barolara ilişkin kanun teklifinde 12 madde daha TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Barolara ilişkin kanun teklifinde 12 madde daha TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Sakarya'da hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, patlamadan kurtuldu ancak yaralıları kurtarmak isterken can verdi
Sakarya'da hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, patlamadan kurtuldu ancak yaralıları kurtarmak isterken can verdi
Barcelona, Griezmann'a karşılık Juventus'tan Douglas Costa ve Adrien Rabiot'yu talep etti
Barcelona, Griezmann'a karşılık Juventus'tan Douglas Costa ve Adrien Rabiot'yu talep etti
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Cahit Özkan Yılmaz Tunç Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yalın Hadise Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Karar Twitter Sakarya
Şu an buradasınız: Öğretmenler dezenfektan makinesi üretip pazarlıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 10:27:06. #1.15#
title