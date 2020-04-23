Öğretmenler dev bayrak açarak İstiklal Marşı'nı okudu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Iğdır'da yağmur altında dev bayrak açan öğretmenler İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Iğdır'da yağmur altında dev bayrak açan öğretmenler İstiklal Marşı'nı okudu.

Iğdır Zübeyde hanım Bulvarında bir araya gelen Eğitim Bir Sen üyesi öğretmenler, Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmler yağmur altında dev Türk bayrağı açarak saat 21.00'de hazır bulundular.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla saat 21.00'ı gösterdiğinde öğretmenler yağan yağmur altında İstiklal Marşı okumaya başladı.

Kaynak: AA