Öğretmenler çocuklar için söyledi
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Öğretmenler çocuklar için söyledi

İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ - Haberler | Yerel

Öğretmenler çocuklar için söyledi Öğretmenlerden yöreye uygun şarkı ve türkü söylediler Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü "Öğretmenler Çocuklar İçin Söylüyor" projesi kapsamında 81 il öğretmenleri kendi yörelerinin şarkı ve türkülerini söyledi.

Öğretmenler çocuklar için söyledi

Öğretmenlerden yöreye uygun şarkı ve türkü söylediler

DENİZLİ - Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü "Öğretmenler Çocuklar İçin Söylüyor" projesi kapsamında 81 il öğretmenleri kendi yörelerinin şarkı ve türkülerini söyledi. Denizlili öğretmenlerde Yaylalarda Gezersin türküsünü seslendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü "Öğretmenler Çocuklar İçin Söylüyor" projesi kapsamında 81 il öğretmenleri kendi yörelerinin şarkı ve türkülerini söyledi. Proje kapsamında Denizlili öğretmenler "Yaylalarda Gezersin" Türküsünü seslendirmek için kamera karşısına geçtiler. Salgın döneminde öğretemenlerin öğrencileri için kalıcı bir esere imza attığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; "Denizli olarak yöremize ait 'Yaylalarda Gezersin' türküsünü öğretmenlerimizle söyledik. Tamamını müdürlüğümüzün imkanları ile çektiğimiz klibimizi tamamlayarak bakanlığımıza gönderdik. İlimizin eğitim kaleleri olan farklı okullarımızda öğretmenimiz solistlik yaparak güzel sesleri ile türkümüze zenginlik kattı. Çektiğimiz klipte okullarımızla birlikte il merkezimize yakın önemli turistik ve gezi noktalarımıza da yer verdik. Klibin kurgusu, kamera ve havadan drone çekimleri ile montajı tamamen müdürlüğümüzce yapıldı. Türkünün müzik enstrümanlarını da öğretmenlerimiz tarafından çalındı. Aynı zamanda ses kaydı da yine öğretmenlerimiz tarafından yapıldı. Tüm bu emeklerin sonunda güzel bir çalışma yaptığımıza inanıyorum. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Denizli eğitimin her alanında en iyiyi yapmak adına ekip ruhu ile hareket ediyor. Ekip ruhunun bizim en güçlü yanımız olduğuna inanıyorum" dedi.

Yaylalarda Gezersin Türküsü klipi, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü sosyal medya kanalından yayınlandı.

Öğretmenler çocuklar için söyledi
Öğretmenler çocuklar için söyledi
Öğretmenler çocuklar için söyledi
Öğretmenler çocuklar için söyledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ

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