Öğretmenler çevre kirliliği ve Hocalı Katliamı'na dikkat çekmek için pedal çevirdi
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Öğretmenler çevre kirliliği ve Hocalı Katliamı'na dikkat çekmek için pedal çevirdi

27.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 27.02.2021 10:42
Öğretmenler çevre kirliliği ve Hocalı Katliamı'na dikkat çekmek için pedal çevirdi

Çubuk Öğretmen Akademisi üyeleri, çevre kirliliği ve Hocalı Katliamı'na dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdi.

Çubuk Öğretmen Akademisi üyeleri, çevre kirliliği ve Hocalı Katliamı'na dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdi.

Çubuk Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle Çubukabad Parkı ve Festival Alanının girişinde başlayan etkinlik, Çubuk2 Barajı'nda sona erdi.

Yaklaşık 12 kilometre boyunca pedal çeviren doğa sevenler, Çubuk Çayı Vadisi boyunca çevre temizliği de yaptı.

Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açan üyeler, Hocalı Katliamı'nda şehit olan siviller ile Dağlık Karabağ zaferindeki şehitler için dua etti.

Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Zülküf Sarıtepe, yaptığı konuşmada, sağlıklı yaşam, çevre kirliliği ile Hocalı Katliamı'na dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdiklerini söyledi.

Öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, 6 kilometrelik bir koridorda temizlik yaptıklarını anlatan Sarıtepe, "Biz şuna inanıyoruz. Doğa atalarımızdan bize miras olduğu kadar, çocuklarımızdan bize bir emanettir. Yapılan bu etkinlikle bu farkındalık oluşmuştur." dedi.

Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç da çevre ve sağlık konularında yapılan etkinliklere, her zaman destek olduklarını belirterek, "Öğretmenlerimiz doğal güzelliklerimizin korunması için bir çalışma yapmışlar. Biz de belediye olarak kendilerine destek oluyoruz. Tüm öğretmenlerimize ve doğa severlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Çubuk Öğretmen Akademisi üyelerinden Bilal Koç ise öğretmenlerin toplumun birer kutup yıldızı olduğunu kaydederek, "Çevreye karşı hepimizin bir sorumluluğu var. Biz bu sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Ayrıca 29 yıl önce bir kara gecede Ermeniler tarafından soydaşlarımıza yapılan katliamı kınamak istedik. Buradan bu soykırımda şehit düşen tüm soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan ve Türkiye iki devlettir ama tek bir millettir. Bizler her zaman için kardeşizdir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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