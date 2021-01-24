Öğretmenler "Bulanık için çal" projesinde buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Öğretmenler "Bulanık için çal" projesinde buluştu

24.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:21

Muş'un Bulanık ilçesinde görevli öğretmenler, ilçenin tanıtılması amacıyla hazırlanan klipte rol aldı, türküler seslendirdi.

Muş'un Bulanık ilçesinde görevli öğretmenler, ilçenin tanıtılması amacıyla hazırlanan klipte rol aldı, türküler seslendirdi.

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, 25 öğretmenin görev aldığı proje kapsamında hazırlanan klibin ilçenin tanıtımına katkı sunacağını belirtti.

İlçede görevli müzik öğretmenlerinin projeye büyük destek sunduğunu belirten Tunçel, şöyle konuştu:

"Projenin bir ayağı türküleri seslendirmekse, diğer ayağı da ilçenin görsel unsurlarının bir bütünlük içinde ve akıcı şekilde sunmaktı. Bu bağlamda Bulanık'ın özelliklerini taşıyan 12 köy ve belde ile ilçe merkezinde 7 mekanda çekimler yapıldı. Projede 11 öğrencimiz yer aldı. 19 Ocak'ta sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Binlerce beğeni aldı. Projenin her aşamasında bize destek veren öğretmenlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Öğretmenler 'Bulanık için çal' projesinde buluştu
Öğretmenler 'Bulanık için çal' projesinde buluştu
Öğretmenler 'Bulanık için çal' projesinde buluştu
Öğretmenler 'Bulanık için çal' projesinde buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Engin Altay Fahrettin Koca Mehmet Ali Çelebi
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Ali Şansalan Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Nijerya Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öğretmenler "Bulanık için çal" projesinde buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 14:21:01. #1.16#
title