Öğretmenler Birlik Programında Bir Araya Geldi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde verilen birlik yemeğinde bir araya geldi.



Sivas'taki bir lokantada gerçekleştirilen programda konuşan Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekti.

Öğretmenliğin bütün mesleklerin anası olduğunu vurgulayan Gül, "Diğer tüm meslek sahiplerini birer öğretmen yetiştirdi. Bize yapılan bu övgüler bizim yükümüzü bir kat daha artırıyor." dedi.

Gül, programa katılan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.