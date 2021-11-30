ÖĞRETMENLER ARASI VOLEYBOL TURNUVASI SONUÇLANDI - Haberler
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ÖĞRETMENLER ARASI VOLEYBOL TURNUVASI SONUÇLANDI

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ÖĞRETMENLER ARASI VOLEYBOL TURNUVASI SONUÇLANDI

24 Kasım Öğretmenler Haftası etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Spor Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Öğretmenler arası Voleybol Turnuvası finali 29. 11. 2021 Pazartesi akşamı Halil İnalcık Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilen final maçı ile tamamlandı.

24 Kasım Öğretmenler Haftası etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Spor Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Öğretmenler arası Voleybol Turnuvası finali 29. 11. 2021 Pazartesi akşamı Halil İnalcık Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilen final maçı ile tamamlandı.

Turnuvanın şampiyonu Çınarcık Karması oldu. Kazanan takıma ödülü İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Sıddık Badıllı tarafından verildi.

Turnuvada 2. olan takım Çiftlikköy Karması, ödülünü Şube Müdürü Mehmet Kalkan'ın elinden aldı.

Alime Paşa Özel Eğitim Uygulama Okulu turnuvayı 3. olarak tamamlarken, Yalova Miks de 4. oldu. 3. olan takım ödülünü Çınarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak'ın elinden alırken, 4. takıma ise ödülü Çiftlikköy İlçe Millim Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Nejdet Kara tarafından verildi.

Turnuvaya katılan tüm öğretmenlerimizi ve takımlarımızı tebrik ediyoruz.

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