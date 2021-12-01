Öğretmenler arası

ANKARA (Habermetre) - 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde öğretmenler arasında düzenlenen "Doğru ağacın gölgesi de doğru olur. " konulu resim ve fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yurdun dört bir yanından yarışmaya katılan öğretmenlerimizin eserleri akademisyen ve öğretmenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirmeye alındı. Resim ve fotoğraf dalında dereceye giren öğretmenler belirlendi ve Vilayetler Konukevindeki Öğretmenler Günü yemeğinde dereceye giren öğretmenlere ödülleri verildi. Dereceye giren öğretmenlerimiz:

RESİM FOTOĞRAF

1. Birgül Ergün (İzmir) 1. Muhammet Cansever (Sakarya)

2. Mehmet Kaya ( Ankara ) 2. Mustafa Tarık Canbay (Balıkesir)

3. İdris Cihan (Şanlıurfa) 3. Aygül Harmancı (Ankara)

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