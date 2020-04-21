ÖĞRETMENLER 23 NİSAN'I 'SANAL ORTAM'DA KUTLAMAK İÇİN EVLERİNDE ŞARKI SÖYLEDİ
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Koronavirüs, 23 Nisan, Güncel

ÖĞRETMENLER 23 NİSAN'I 'SANAL ORTAM'DA KUTLAMAK İÇİN EVLERİNDE ŞARKI SÖYLEDİ

Ataşehir'de bir okulun kadın öğretmenleri, Koronavirüs nedeniyle bu yıl kitlesel olarak kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle bestelenen, Gençlik seninle var oldu isimli enstrümantal parçayı söyledikleri bir video hazırladı.

21.04.2020 21:21 | Son Güncelleme: 21.04.2020 21:23
ÖĞRETMENLER 23 NİSAN'I 'SANAL ORTAM'DA KUTLAMAK İÇİN EVLERİNDE ŞARKI SÖYLEDİ

Ataşehir'de bir okulun kadın öğretmenleri, Koronavirüs nedeniyle bu yıl kitlesel olarak kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle bestelenen, Gençlik seninle var oldu isimli enstrümantal parçayı söyledikleri bir video hazırladı. Videonun 23 Nisan günü okulun, öğretmenlerin ve veli guruplarının sosyal medya hesaplarında paylaşılacağı öğrenildi.

23 NİSAN'DA PAYLAŞILACAK

Ataşehir İçerenköy Hasan Leyli Ortaokulu'nun kadın öğretmenleri, bu yıl Koronavirüs nedeniyle kitlesel kutlanamayan 23. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını sanal ortamda kutlamak için bir video hazırladı. Öğretmenler, videoda, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle 2019 yılında Ümit Karakaya tarafından kaleme alınan, 'Gençlik seninle var oldu isimli enstrümantal parçayı seslendirdi. Her öğretmenin evinde hazırladığı videoda Atatürk'ün fotoğraflarına da yer verildi. Videonun 23 Nisan günü okulun, öğretmenlerin ve veli gruplarının sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacağı öğrenildi.

ÖĞRETMENLER 23 NİSAN'I 'SANAL ORTAM'DA KUTLAMAK İÇİN EVLERİNDE ŞARKI SÖYLEDİ

Kaynak: DHA

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