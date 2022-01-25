Öğretmeninin dövdüğü öğrenci: Öğretmenim kanlı kazağımı değiştirip, tehdit etti (2)

T.K.'NİN DEDESİ: MİLLİ EĞİTİM ONA MÜKAFAT VERDİ

Duruşmanın ardından açıklama yapan T.K.'nin dedesi Selahattin K., Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verilip, İl Mili Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak başlamasını mükafat olarak gördüğünü belirterek şunları söyledi:

Öğrenci T.K.'nin burnu kanadıktan sonra kan olan kazağının öğretmeni tarafından alınmasının 'yağma' suçu kapsamına söyleyen Şahin, "Bizim burada talebimiz, yavrumuzun kazağının öğretmen tarafından alınması sebebiyle 'yağma' suçunun unsurlarının oluştuğu şeklindeydi. Sanığın ifadesinden sonra, dosyanın görevsizlik kararı verilip verilmeyeceğine karar verilerek Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi söz konusu. Biz iddianamenin de iadesini talep ettik. Bu noktada da bir karar bekliyoruz. Bir sonraki duruşmada her şey netleşmiş olacak" diye konuştu.

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