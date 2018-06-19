Öğretmenine Aşk Mektubu Yazıp Evlenme Teklifi Eden Öğrencinin 1 Yıl Hapsi İstendi

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yabancı Dil Yüksek Okulu'nda öğretmenine aşk mektubu yazan ve hediyeler gönderen yabancı uyruklu öğrencinin bir yıla kadar hapsi istendi.

ÖĞRETMENİNE AŞK MEKTUBU YAZIP EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yabancı Dil Yüksek Okulu'nda 4 yıldır okutman olarak görev yapan Gökçe Y.'ye, kendisinden ders alan Gürcistan uyruklu Davıt Mikeladze'den bir mektup geldi. Mektubunda aşkını dile getiren Mikeladze, hocasına evlenme teklifinde bulundu.

GİZLİ ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLARI FACEBOOK'TAN PAYLAŞTI

Gökçe Y.'nin ofisine oyuncak ayı ve çiçek bırakan Davit Mikeladze, ayrıca derste telefonuyla gizli çektiği fotoğrafları Facebook üzerinden hocasına gönderdi.

TACİZLER DEVAM EDİNCE ÖĞRENCİSİNİ ŞİKAYET ETTİ

Gürcü öğrencinin yaptıklarından bunalan Gökçe Y., önce uyardı. Uyarılara rağmen Mikeladze, okutmana hediyeler göndermeye ve fotoğrafını çekmeye devam etti. Bunun üzerine Gökçe Y., kendisini rahatsız eden Gürcü öğrenci hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ÖĞRENCİ BULUNAMAZKEN 1 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Davit Mikeladze, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Soruşturmayı tamamlayan savcı, Gürcü öğrenci hakkında kişilerin huzur ve sükûnunu bozduğu gerekçesiyle 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

(Kaynak: Habertürk)