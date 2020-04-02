Öğretmeninden hizmetlisine eğitimciler sağlık çalışanları için seferber oldu
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Milli Eğitim Müdürlüğü, Yusuf Demir, Kırşehir, Güncel

Öğretmeninden hizmetlisine eğitimciler sağlık çalışanları için seferber oldu

Kırşehir Yusuf Demir Bilim Sanat Merkezindeki farklı branşlarda öğretmenlerin başlattığı, idareciler, memurlar ve hizmetlilerin de destek verdiği çalışmayla sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaları için 100 adet yüz koruyucu siperlik üretilerek dayanışma...

02.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:53
Öğretmeninden hizmetlisine eğitimciler sağlık çalışanları için seferber oldu

Kırşehir Yusuf Demir Bilim Sanat Merkezindeki farklı branşlarda öğretmenlerin başlattığı, idareciler, memurlar ve hizmetlilerin de destek verdiği çalışmayla sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaları için 100 adet yüz koruyucu siperlik üretilerek dayanışma örneği sergilendi.

Bilim Sanat Merkezi'nin bilişim teknolojileri ve teknolojik tasarım öğretmenleri, sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesine katkı sağlamak amacıyla yüz koruyucu siperlik üretmek için kolları sıvadı.

Öğretmenler, siperlik tasarımını yaparak 3 gün önce 3D yazıcıdan ilk üretimi yaptı. Yaklaşık 1,5 saatte bir siperlik üreten öğretmenlerin daha fazla üretim yapabilmesi amacıyla Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü, çevre okullardaki boşta olan 3D yazıcılarını Bilim Sanat Merkezi'ne taşıdı.

Başka okullardan rehber ve bilişim teknoloji öğretmenlerinin de katılımıyla kısa zamanda daha çok üretim yapmayı hedefleyen öğretmenlerden birkaçı, Milli Eğitim Müdürlüğünün izniyle 3D yazıcıların bazılarını evlerine götürerek, geceleri de evlerinde çalıştı.

Daha hızlı hareket etmek için çareler düşünen öğretmenler, bir yandan 3D yazıcılardan üretim yaparken diğer yandan da mobilyacılardan temin ettikleri malzeme ile farklı bir siperlik üretimini planladı. Mobilya malzemesinden siperlik üretimine hizmetliler ve memurlar da destek vererek çalışmaya ortak oldu.

Örnek dayanışmanın hikayesini anlatan Yusuf Demir Bilim Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Mehmet Aydın, AA muhabirine, öğretmen, idareci, memur ve hizmetlilerin güçbirliğiyle siperlik üretmek için çalıştıklarını söyledi.

"10 arkadaşımızla çalışıyoruz"

Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının çalışmaları sırasında koronavirüsten korunması için ürettikleri siperliklerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla Kırşehir Sağlık Müdürlüğüne teslim edildiğini belirten Aydın, "Bu zor durumda hekimlerimize ve sağlık çalışanlarına siperlik üretebileceğimizi düşündük. Onlara bir nebze katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize. 3 günde 100 adet siperlik ürettik." dedi.

Üretimle ilgili bilgi veren Aydın, şunları kaydetti:

"10 arkadaşımızla sağlık çalışanlarımız için siperlik üretiyoruz. Yazıcıdan çıkardığımız maskeliklerin önüne taktığımız asetatlar ve önüne taktığımız lastikler sayesinde koruyucu maske oluyor. Yazıcılarımız 1,5 saatte bir tane maske basabiliyor. Biz bunun önüne geçmek için bir çareye daha başvurduk. Mobilyacıların kullandığı bir malzemeden yararlandık. Onun önüne perçinlerle asetatı tutturarak ve arkasına takarak bir alternatif daha ortaya koyduk. Bu da daha hızlı üretmemize sebep oldu. Hem 3D yazıcıdan hem de mobilyacıların malzemesinden yararlanarak hızlı bir şekilde siperliklerimizi üretiyoruz."

Kaynak: AA

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