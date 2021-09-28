Öğretmenin 'yardımcı kaynak' kitap tepkisi

Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere dağıtılan ücretsiz kitaplar okul idarecileri tarafından yetersiz bulunuyor. Bazı okullara da "yardımcı kaynak" adı altında öğrencilerden kitap almaları isteniyor. Bu durum çoğu zaman veli ile okul yönetimini karşı karşıya getiriyor. Yasak olmasına rağmen istenilen ek kaynakların masrafı okuldan okula değişirken bazı okullar yayın kuruluşu ve kırtasiye ismini vererek velileri kitap almaya zorlaması ise akıllarda soru işareti bırakıyor. Öğretmenlerin dersleri istenilen kaynak kitaplardan işlemesi ve öğrencilere ödevleri bu kitaplardan vermesi de ayrı bir mağduriyete neden oluyor.