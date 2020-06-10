Öğretmenin tilkiyle gülümseten diyaloğu Öğretmenin tilkiyle gülümseten diyaloğu Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden ailesiyle birlikte Gelibolu'ya şehitlik ziyaretine giden bir öğretmen, yolda rastladığı aç kalan tilkiyi besledi.

Öğretmenin tilkiyle gülümseten diyaloğu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden ailesiyle birlikte Gelibolu'ya şehitlik ziyaretine giden bir öğretmen, yolda rastladığı aç kalan tilkiyi besledi. Tilkinin sıcak kanlı tavrına hayran kalan öğretmen, "Tilkinin bu kadar yakın ve insandan kaçmayan tavrı bizim için güzel bir anı oldu" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte Tekirdağ Malkara'dan Çanakkale'nin Gelibolu yarımadasındaki şehitlik alanına ziyarete giden Tarih Öğretmeni Mümin Lüftüoğlu, yolda tilki gördü. Aracını durduran Lüftüoğlu, hayvanseverlik örneği sergileyerek, yanına yaklaştığı aç kalan tilkiyi poğaçayla besledi.

Lütfüoğlu, gülümseten o anları, şaşkınlık içerisinde saniye saniye telefon kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: İHA