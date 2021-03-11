Son dakika gündem: ESKİŞEHİR Öğretmenin testi pozitif çıktı, 34 öğrenci 'tedbiren' karantinaya alındı
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Son dakika gündem: ESKİŞEHİR Öğretmenin testi pozitif çıktı, 34 öğrenci 'tedbiren' karantinaya alındı

11.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:54
Son dakika gündem: ESKİŞEHİR Öğretmenin testi pozitif çıktı, 34 öğrenci 'tedbiren' karantinaya alındı

Bir son dakika haberine göre Öğretmenin testi pozitif çıktı, 34 öğrenci 'tedbiren' karantinaya alındıESKİŞEHİR'de Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 3 farklı sınavda gözetmen olarak görev yapan öğretmenin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 34 öğrenci evlerinde karantinaya alındı.

Öğretmenin testi pozitif çıktı, 34 öğrenci 'tedbiren' karantinaya alındı

ESKİŞEHİR'de Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 3 farklı sınavda gözetmen olarak görev yapan öğretmenin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 34 öğrenci evlerinde karantinaya alındı. Okul 10 gün tatil edilirken, okulun diğer öğrencileri de bu süreçte staj yaptıkları işletmelere gitmeyecek.

Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'ndeki Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli bir öğretmene yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Öğretmenin gözetmen olarak katıldığı 3 sınava giren 34 öğrenci, tedbir amacıyla evlerinde karantinaya alındı.

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri tarafından okuldaki diğer öğretmenlere de Covid-19 testi yapıldı. Okul 10 gün süreyle tatil edildi.

Okulun internet sitesinden yapılan açıklamadı, 'Okulumuz 11 Mart 2021 perşembe günü itibariyle 10 gün karantinaya alınmıştır. Uzaktan eğitim aksatılmadan devam edecektir. Sınavlar ikinci bir duyuruya kadar iptal olmuştur. İşletmeye giden öğrencilerimiz de 10 gün staja gitmeyecektir' denildi.

Son dakika gündem: ESKİŞEHİR Öğretmenin testi pozitif çıktı, 34 öğrenci 'tedbiren' karantinaya alındı
Son dakika gündem: ESKİŞEHİR Öğretmenin testi pozitif çıktı, 34 öğrenci 'tedbiren' karantinaya alındı
Son dakika gündem: ESKİŞEHİR Öğretmenin testi pozitif çıktı, 34 öğrenci 'tedbiren' karantinaya alındı
Son dakika gündem: ESKİŞEHİR Öğretmenin testi pozitif çıktı, 34 öğrenci 'tedbiren' karantinaya alındı
Son dakika gündem: ESKİŞEHİR Öğretmenin testi pozitif çıktı, 34 öğrenci 'tedbiren' karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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