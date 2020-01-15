: Öğretmenin sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısına AFAD destek verdi

15.01.2020 18:15 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:20

Erzurum'un Aziziye ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeninin, sosyal medya üzerinden öğrencileri için yaptığı yardım çağrısına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri destek verdi.

Dağdagül Mahallesi'nde oturan ve maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için yardım kampanyası başlatan sınıf öğretmeni Nurdan İpek'in çağrısı üzerine AFAD ekipleri harekete geçti.

Hazırlanan yardım paketleriyle okula giden ekipler, getirdikleri kıyafetleri öğrencilere kendi elleriyle giydirdi.

AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, gazetecilere yaptığı açıklamada, imkanlar ölçüsünde yardım çağrılarına destek olduklarını söyledi.

Yardım paketlerinin Ebu İshak Vakfı ile hazırlandığını belirten Karslı, "Öğretmen hanımın yardım çağrısına duyarsız kalamazdık. Buradaki çocuklarımızın bir nebze de olsa gönüllerini hoş ettiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Nurdan İpek ise yaptığı çağrının kısa sürede yanıt bulmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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