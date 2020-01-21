Öğretmenin, öğrencilere soba maşasıyla şiddetine 5 müfettiş görevlendirildi
Haberler » 3. Sayfa » Öğretmenin, öğrencilere soba maşasıyla şiddetine 5 müfettiş görevlendirildi - Haberler

Öğretmenin, öğrencilere soba maşasıyla şiddetine 5 müfettiş görevlendirildi

Siirt'in Şirvan ilçesi Demirkapı köyünde sıcak soba maşası ile 3 öğrencinin vücutlarının çeşitli yerlerini yaktığı öne sürülen ilkokul öğretmeni A.K.'nin açığa alınmasının ardından olayın incelenmesi için müfettiş görevlendirildi.

21.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:42
Öğretmenin, öğrencilere soba maşasıyla şiddetine 5 müfettiş görevlendirildi

'in ilçesi Demirkapı köyünde sıcak soba maşası ile 3 öğrencinin vücutlarının çeşitli yerlerini yaktığı öne sürülen ilkokul öğretmeni A.K.'nin açığa alınmasının ardından olayın incelenmesi için müfettiş görevlendirildi.


13 Ocak'ta yaşanan olay, Şirvan ilçesine bağlı Demirkapı köyündeki ilkokulda meydana geldi. Sınıf öğretmeni A.K., iddiaya göre, öğrencileri B.Ç. (7), Ç.G. (9) ve M.Ç.'nin (9) vücutlarının çeşitli yerlerini sıcak soba maşası ile yaktı. Ailelerin suç duyurusunda bulunmasının ardından A.K. açığa alındı. Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlattı. Müdürlük tarafından görevlendirilen 5 müfettiş, incelemede bulunmak üzere köye gitti. - SİİRT

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri