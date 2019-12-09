Öğretmenin mektupla kitap talebine emniyetten destek

09.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:58

Adana'da bir öğretmenin, İl Emniyet Müdüründen mektupla talep ettiği kitaplar okul kütüphanesindeki raflarda yerini aldı.

Karaisalı ilçesindeki Beydemir Ortaokulu'nda görevli bilişim teknolojileri öğretmeni Asil Mermer, okulda oluşturacakları kütüphane için Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a mektup yazarak kitap desteği istedi.

Mermer, mektubunda; "Basında yer alan, okullara yardım çalışmalarınızı takip ederken bizlere de bu konuda yardımcı olabileceğinizi düşünüp size ulaşmak istedim. Eski ya da yeni fark etmez, okul kütüphanemiz için katkıda bulunacağınız her kitap çok işimize yarayacaktır." ifadelerini kullandı.

Öğretmenin talebi üzerine İl Emniyet Müdürü Aktaş, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce okula kitap yardımında bulunulması talimatını verdi.

Polisler, topladıkları 500 kitabı kolilerle okula götürerek öğretmene teslim etti.

Kitaplar, polis, öğretmen ve öğrenciler tarafından kütüphanedeki raflara konuldu.

Kaynak: AA