Öğretmenin kafasından vurduğu komşusu hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Öğretmenin kafasından vurduğu komşusu hayatını kaybetti

12.03.2021 12:12 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:21
Öğretmenin kafasından vurduğu komşusu hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı öğretmen komşusu tarafından tabanca ile kafasından vurularak ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı öğretmen komşusu tarafından tabanca ile kafasından vurularak ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde 2 gün önce sabah saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan öğretmen M.D. ile komşusu O.D. sabah saatlerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönünce M.D. yanındaki silahla O.D.'nin başına ateş açtı. Kanlar içerisinde yere yığılan ve ağır yaralanan O.D., sevk edilen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. M.D. ise olayın ardından silahı ile birlikte emniyete giderek teslim olurken, tedavi altına alınan O.D.'nin durumunu ağır olduğu öğrenildi. Ağır yaralanan O.D., tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öğretmen M.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - KAYSERİ

Öğretmenin kafasından vurduğu komşusu hayatını kaybetti
Öğretmenin kafasından vurduğu komşusu hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Nükhet Duru Şevket Çoruh
Spor Ali Koç Caner Erkin Ali Şansalan Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öğretmenin kafasından vurduğu komşusu hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 12:36:19. #1.16#
title