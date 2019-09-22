Öğretmenin dikkatiyle bir okuldan 37 "özel yetenek" çıktı

22.09.2019 11:34

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bir ilkokul öğretmeninin öğrencilerinin yeteneklerini keşfetmek üzere başlattığı "Özel Yetenekli Öğrenciler için Özel Adımlar" projesiyle üç yıllık sürede 37 öğrenci, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) seçildi.

Öğretmen Veysel Kul, üç yıl önce müdür yardımcısı olarak atandığı Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Fevzi Çakmak İlkokulunda bazı öğrencilerinin çeşitli dallarda özel yeteneklerinin bulunduğunu fark etti.

Buna karşın hem çocuklar hem de ailelerinin özel yetenekli çocukların eğitim aldığı BİLSEM'lerden haberdar olmadığını öğrenen Kul, öğrencilerindeki ışığın solup gitmemesi için "Özel Yetenekliler için Özel Adımlar" projesini başlattı.

Proje kapsamında öğrencilere yönelik yetenek taramalarından ailelerin bilgilendirilmesine kadar birçok çalışmayı yürüten öğretmen Kul'un bu emekleri üç yıllık sürede meyvelerini verdi.

Daha önce BİLSEM'li tek bir öğrencisi bile bulunmayan Erbaa Fevzi Çakmak İlkokulunda tam 37 öğrencinin üstün yetenekli olduğu saptandı. Öğrenciler BİLSEM'lerde yeteneklerine uygun alanlarda eğitimler almaya başladı.

"Özel Yetenekliler için Özel Adımlar" projesinin sağladığı kazanımları AA muhabirine anlatan Veysel Kul, "2016'da okula müdür yardımcısı olarak atandığımda okuldaki öğrenci profilinin iyi ve çocukların okula başlarkenki hazır bulunuşluklarının yüksek olduğunu gözlemledim. Ancak okulda ve ilçemizde üstün yetenekli BİLSEM öğrencileri yoktu. Bunun sebeplerini araştırıp çözüm yolları bulmaya çalıştık. Bir öğrencinin kabiliyetini, yeteneğini rastgele keşfetmeye bırakmamak için kolları sıvayıp bu projeyi başlattım." dedi.

"Ailelerin önyargılarını kırmak kolay olmadı"

Projeyle özel yetenekli çocukları sınıf ortamında keşfettiklerini ve BİLSEM'lere yönlendirdiklerini belirten Kul, üç yıl süresince sınıf ortamında kendi hazırladığı soru tipleri, ilgi ve beceri testlerini çocuklara uyguladığını, böylelikle farklı bakış açıları ve öğrenme stilleri olan çocukların keşfedildiğini söyledi.

Bu süreçte velilerle görüşüldüğünü, onlara ücretsiz servisler tahsis ederek BİLSEM'leri ziyaret ettiklerini ve BİLSEM yetkililerinin de okulda bilgilendirmeler yaptığını aktaran Kul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem okulda hem de ilçede üç yıl süresince BİLSEM'lerle ilgili önyargıları gidermeye çalıştık. Bulunduğumuz ilçe Tokat'a bir saat uzaklıkta olduğu için hem yol yorgunluğu hem de külfet olarak aileler açısından önyargılar vardı. Üç yıl boyunca bununla ilgili epey uğraştık, ön yargıları kırmak kolay olmadı.

İlk yıl ön yargıları fazla kıramadım, üç çocuğum BİLSEM'i kazandı. Fakat daha önce kazanan öğrencilerin velileri, bu üç çocuğun velileriyle konuşunca öğrenciler istikrarlı bir şekilde BİLSEM'e gittiler. Biz de çocuk sayısı arttıkça bir servis tutup çocukların daha rahat bir şekilde gidip gelebileceğini söyledik. Nitekim öyle de oldu. Bir sonraki yıl toplam 15 öğrencimiz kazandı BİLSEM'i. Çocuklar servislerle Tokat BİLSEM'e gidip geldiler."

Veysel Kul, daha önce hiç BİLSEM'li öğrencisi olmayan bir okul için üç yılın sonunda aşamalı olarak 37 üstün yetenekli öğrencinin tespit edilebilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

"Bu tip projeleri üretmeye devam edeceğim"

Bu sayının daha da artacağına inandığını dile getiren Kul, "(Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinemez) sözü benim beynime yer eden sözlerden biri. Bizim amacımız da bu çocukları sınıf ortamında keşfedip onların kanatlarını açabildiğimiz kadar açmak, yapabileceklerini en üst noktaya çıkarmaktı." şeklinde konuştu.

BİLSEM'lerde verilen özel eğitimlerin önemine işaret eden Kul, özel yetenekli öğrencilerin sayılarının ülke genelinde artırılması temennisinde bulundu. Kul, "Amacımız, hedefimiz ve idealimiz çocuklar. Çocuklar için her zaman bu tip projeleri üretmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA