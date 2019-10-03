"Öğretmenim gitme" diyerek gözyaşı döktüler

03.10.2019 11:18

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin, tayini çıktığı için okuldan ayrılan öğretmenlerinin bacaklarına sarılıp gözyaşı dökerek gitmesini engellemeye çalışması, duygusal anlara sahne oldu.

İlçedeki İstiklal İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Özgür Şimşek, Adana'daki Sarıçam Ata İlkokulu Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Şimşek'in etrafını, okula gelip eşyasını toplayarak yeni görev yeri için ayrıldığı sırada okulun bahçesinde bekleyen öğrencileri sardı.

Eğitim verdiği 2-A sınıfı öğrencileri, çok sevdikleri öğretmenlerinin bacaklarına sarılıp gözyaşı döktü.

Bazı öğrencilerin, "Öğretmenim gitme.", bazılarının da "Öğretmenim bizi bırakıp gidecek misin? Gitme." diyerek gözyaşı dökmesi, okul bahçesinde duygusal anlara sahne oldu.

Şimşek de kendisini engellemeye çalışan öğrencilerini "Ben sizi arayacağım." diyerek teselli etmeye çalıştı.

Duygusal anların ardından okulda görev yapan öğretmenler, öğrencileri sakinleştirip sınıflarına götürdü.

"Baba-evlat ayrılması kadar acı oldu"

Özgür Şimşek, AA muhabirine, ilçedeki İstiklal İlkokulunda yaklaşık 6 sene görev yaptığını ve müdür yardımcısı olarak Sarıçam Ata İlkokuluna atandığını söyledi.

Okulda görev yaptığı süreçte eğitim verdiği öğrencilerini çok sevdiğini belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizle aramızda büyük bir duygusal bağ vardı. Haliyle onlardan ayrılmak bize çok zor geldi. Bir baba-evlat ayrılması kadar acı oldu bizim için. Öğrencilerimi çok seviyorum. Onlardan ayrıldığım için çok üzgünüm. İnşallah her şey gönüllerine göre olur, onlar için en iyisi olur."

Öğrencilerden Kıraç Sezgin de öğretmenlerinin gitmesini istemediklerini dile getirerek, "Bize okuma-yazma öğretmişti. Hikaye kitabı veriyordu. Gitmesin." diye konuştu.

Kaynak: AA