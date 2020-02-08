'Öğretmenim' diyerek bumbarcıyı dolandırdı

08.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:20

Adıyaman'da kendisini öğretmen olarak tanıtan bir kişi bumbar ve şırdan aldığı iş yerini dolandırdı.



Adıyaman'da bumbar ve şırdan satışı yapan iş yerine gelen bir kadın 2,5 porsiyon bumbar, 6 adet şırdan, 4 adet kola aldı. Çantasına bakan ve kredi kartını unuttuğunu söyleyen kadın kendisini Şehit Cem Özgül Ortaokulunda rehber öğretmen olarak tanıttı. Aldıklarının bedeli olan 170 TL'ye bir gün sonra getireceğini söyleyen kadın, telefon numarasını vererek iş yerinden ayrıldı.



İki gün geçmesine rağmen borcunu getirmeyen kadını telefonla arayan iş yeri sahibi İlhan Çakmak'ın telefonuna başka bir kadın çıkarak, "Yanlış numara" olduğunu söyledi.



İlhan Çakmak daha sonra Şehit Cem Özgül Ortaokuluna gittiğinde, okulda böyle bir öğretmenin olmadığını ve Adıyaman'dan birkaç esnafında aynı şekilde okula gelerek bu kadını sorduğunu öğrendi.



Dolandırıldığını günler sonra öğrenen İlhan Çakmak, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera görüntülerinden kadının görüntüsünü polise verdi.



İlhan Çakmak, kadının Adıyaman'da başka esnafları da dolandırdığını, paranın miktarının düşük olmasına rağmen böyle bir olayının başkasının başına gelmemesi için şikayetçi olduğunu söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA