Öğretmeni Darbeden Şüpheli "Hediye Kitap" Şartıyla Serbest Kaldı

Tuzla'da, kız kardeşini dövdüğünü ileri sürdüğü lise öğretmenine tokat attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Tuzla Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Ş.A'nın yüzüne tokat attığı iddiasıyla 23 Kasım'da gözaltına alınan öğrenci velisi Ferhat O, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada, nöbetçi savcıya çıkarılan Ferhan O, ifadesinin alınmasının ardından "kamu görevlisine görevinden dolayı basit yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

Anadolu Nöbetçi 8.Sulh Ceza Hakimliği, üzerine atılı suçu işlediğine dair somut deliler bulunmasına rağmen, şüpheli Ferhat O'nun olaydan sonra kaçmaması, pişmanlık duyması, sabit ikamet sahibi olması gibi gerekçelerle tutuklanmasına yönelik talebi reddetti.

Şüphelinin adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar veren hakimlik, Ferhat O'nun ayrıca yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftanın 3 günü ikametine en yakın polis merkezine giderek imza atmasına hükmetti.

Lise öğrencilerine kitap hediye etme şartı

Sulh Ceza Hakimliği ayrıca şüphelinin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği "Yüz Temel Eser"den 100 kitabı, olayın yaşandığı Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine hediye etmesine, haftada bir olmak üzere hakimliğin belirlediği kitapları okuyup, özetini sunmasına karar verdi.

Bu arada, şüpheli Ferhat O'nun savcılıktaki ifadesinde, müştekiye bir anlık gafletle tokat attığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.