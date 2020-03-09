ÖĞRETMENİ AÇIĞA ALDIRAN KİTAP
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Arnavutköy, Güncel

ÖĞRETMENİ AÇIĞA ALDIRAN KİTAP

ARNAVUTKÖY'de ilkokul birinci sınıfların öğretmeni, okumaya geçen öğrencilerine kendi yazdığı kitabı hediye etti.

09.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:52
ÖĞRETMENİ AÇIĞA ALDIRAN KİTAP

ARNAVUTKÖY'de ilkokul birinci sınıfların öğretmeni, okumaya geçen öğrencilerine kendi yazdığı kitabı hediye etti. Hediye edilen kitabı evde çocuklarıyla birlikte okuyan veliler, kitabın bazı sayfalarında yer alan cinsel içerikli bölümler ve müstehcen hikayeleri görünce okula gelerek B.K.'yi darp etti. Şikayetler sonucu inceleme başlatan okul idaresi ve Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, birkaç ay önce ataması yapılan stajyer öğretmeni açığa aldı.

Olay, Arnavutköy'de bir ilkokulda meydana geldi. B.K. adlı öğretmen birkaç ay önce stajyer öğretmen olarak Arnavutköy'deki bir ilkokulda göreve başladı. Üniversite yıllarından itibaren kitaplar yazan B.K., Arnavutköy'deki öğrencilerinden okuma-yazmaya geçen birkaç öğrencisine yazdığı kitaplardan birkaçını hediye etti. Kendilerine hediye edilen kitapları evlerine götüren öğrenciler, daha sonra anne ve babaları ile evde kitabı okumak istedi.

KİTAPTAKİ MÜSTEHCEN İFADELER VELİLERİ ÇILDIRTTI

Kitabı inceleyen bazı veliler, kitabın bazı sayfalarında cinsel içerikli diyaloglar ve müstehcen bölümler olduğunu fark etti. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma seviyesine uygun olmadığını düşündükleri kitaptaki bölümleri fark eden veliler öfkeyle soluğu okulda aldı. İddiaya göre velilerden bazıları öğretmen B.K.'yi darp etti. Araya giren okul idarecileri velileri güçlükle sakinleştirdi. Çocuklarına hediye edilen kitaptaki cinsel içerikli bölümler nedeniyle öğretmen B.K.'den şikayetçi olan veliler, çocuklarının başka bir öğretmenin sınıfına alınmasını talep ettiler. Veliler okul idaresine şikayet ettikleri öğretmenden ayrıca karakola giderek de şikayetçi oldular.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Yaşanan olayın ardından okul idaresi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri henüz stajyer olan sözleşmeli öğretmen B.K'yı açığa aldı.

ÖĞRETMENİ AÇIĞA ALDIRAN KİTAP

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ÖĞRETMENİ AÇIĞA ALDIRAN KİTAP

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