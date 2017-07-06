Öğretmenevi Kavşağı'nda Trafik Sorunu Tarih Oluyor

Şehir içi ulaşımda trafik sıkıntısını gidermek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan Öğretmenevi Kavşağı ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Projedeki çalışmaların planlanan süreçte devam ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, projenin yapımının tamamlanmasıyla birlikte Öğretmenevi Kavşağı'nda trafik sorununun tarih olacağını belirtti.



İl genelinde kentin ihtiyaçları noktasında projeleri bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Öğretmenevi Kavşağı'nda yıllardır yaşanan trafik sorununu da ortadan kaldıracak. Bu çerçevede mayıs ayı itibariyle yapım çalışmalarına başlanan Öğretmenevi Kavşağı ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Hizmete açılmasıyla birlikte kent merkezinde yaşanan trafik sıkıntısına son verecek olan projede çalışmalar planlanan sürede gerçekleşiyor.



Trafik rahatlayacak



Projenin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların bölgedeki trafikte rahat bir nefes alacağının altını çizen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Özellikle servis saatlerinde artan araç yoğunluğu düşünüldüğünde Manisa'nın önemli geçiş noktalarının başında gelen bölgede, dev bir proje için kolları sıvadık. Bu anlamda bölgedeki trafik sirkülasyonunu rahatlatmak, trafik problemlerini minimize edebilmek ve böylelikle olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla yapımına başladığımız Öğretmenevi Kavşağı ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nde çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Alt yapı çalışmaları tamamlanan, köprü ayak temeli atılan kavşakta, toprakarme duvarlarının imalatı devam ediyor. Öğretmenevi Kavşağı ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nin tamamlanmasıyla vatandaşlarımızın trafikte rahat bir nefes alacağını düşünüyorum" dedi. - MANİSA