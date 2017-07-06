Öğretmenevi Kavşağı'nda Trafik Sorunu Tarih Oluyor

Şehir içi ulaşımda trafik sıkıntısını gidermek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan Öğretmenevi Kavşağı ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor.

İl genelinde kentin ihtiyaçları noktasında dev projeleri bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Öğretmenevi Kavşağı'nda yıllardır yaşanan trafik sorununu tarihe gömüyor. Bu çerçevede Mayıs ayı itibariyle yapım çalışmalarına başlanan Öğretmenevi Kavşağı ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Hizmete açılmasıyla birlikte kent merkezinde yaşanan trafik sıkıntısına son verecek olan dev projede çalışmalar planlanan sürede gerçekleşiyor.

TRAFİKTE RAHAT NEFES ALINACAK

Projenin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların bölgedeki trafikte rahat bir nefes alacağının altını çizen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün," Özellikle servis saatlerinde artan araç yoğunluğu düşünüldüğünde Manisa'nın önemli geçiş noktalarının başında gelen bölgede, dev bir proje için kolları sıvadık. Bu anlamda bölgedeki trafik sirkülâsyonunu rahatlatmak, trafik problemlerini minimize edebilmek ve böylelikle olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla yapımına başladığımız Öğretmenevi Kavşağı ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nde çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Alt yapı çalışmaları tamamlanan, köprü ayak temeli atılan kavşakta, toprakarme duvarlarının imalatı devam ediyor. Öğretmenevi Kavşağı ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nin tamamlanmasıyla vatandaşlarımızın trafikte rahat bir nefes alacağını düşünüyorum" dedi.