Öğretmene Şiddete "Hayır" Açıklaması

Kula İlçesinde Türk Eğitim Sen üyesi öğretmenler, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını kınadı.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde bir araya gelen öğretmenler adına basın açıklaması yapan Türk Eğitim Sen ilçe temsilcisi Selahattin Başaran, öğretmen ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet hadiselerinin önüne geçilmesi için idari ve hukuki tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

Çeşitli illerde öğretmenlerin şiddet sonucu yaralandığını, İzmir'in Ödemiş ilçesinde olduğu gibi hayatını kaybeden öğretmenlerin olduğunu ifade eden Başaran, "Ödemişte okul müdürü Ayhan Kökmen öğrencisi tarafından öldürülmüştür. Öğretmenler fiziksel, sözlü ve psikolojik şiddete uğruyor. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçmek amacıyla 'Şiddeti Önleme Kanunu' bir an önce çıkarılmalıdır." diye konuştu.

Başaran, sendikalarına üye öğretmenlerin bugün derslere "Öğretmenime Dokunma" yazılı kokartlarla girdikerini de sözlerine ekledi.