Öğretmene Fetö'den 12 Yıl Hapis

KAYSERİ'de FETÖ terör örgütünün mahrem yapılanması içinde sözde kentte memurlardan 'sorumlu müdür' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan öğretmen Ersin G. 12 yıl hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz öğretmen eşi Ayşegül G. beraat etti.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık öğretmen Ersin G. ile tutuksuz yargılanan eşi Ayşegül G. hazır bulundu. Örgütün mahrem yapılanmasında sözde 'sorumlu müdür' olarak görev yaptığı ve gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen Ersin G., suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi. 'ByLock' kullanıcısı olmadığını iddia eden Ersin G., "Programı medyadan öğrendim. SD kartta beni Kayseri emniyetinin en üst ismi olarak gösteriyorlar. Bunu kabul etmiyorum. Emniyet mensuplarını hiç görmedim. Bir kişi çıksın 'evet, bu kişi emniyette bizim en üstümüz' desin, bana ne ceza verirseniz verin razıyım. Kandırıldım, pişmanım. Beraatımı istiyorum" dedi. Tutuksuz yargılanan eşi Ayşegül G. de üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu Kayseri'de FETÖ bağlantılı okullarda öğretmen olarak görev yapan tutuklu sanık Ersin G.'yi, örgütün mahrem yapılanmasında 'sorumlu müdür' olarak görev yaptığı gerekçesiyle, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın cezasında indirim uygulamazken, tutukluluk halinin de devamına karar verdi. Eşi Ayşegül G.'nin ise beraatına karar verildi. - Kayseri

Kaynak: DHA