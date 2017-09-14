Öğretmene Çarpan Şoför Tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmene çarpan servis midibüsünün şoförü tutuklandı.



Anadolu Caddesi'nde Büyük Çiğli Anadolu Lisesinde 15 senedir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalıştığı öğrenilen iki çocuk annesi Sultan Esra Soylu, yolun karşısına geçmek isterken servis midibüsünün altında kalarak hayatını kaybetmişti. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Soylu'ya çarpan 35 S 71005 plakalı midibüsün şoförü Ramazan K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR