Öğretmenden sağlık çalışanlarına destek türküsü
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Adapazarı, Sakarya, Güncel

Öğretmenden sağlık çalışanlarına destek türküsü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Sait Faik Abasıyanık Ortaokulunda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Erhan Gözüyukarı, sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla hazırladığı türküyü çocuklarıyla seslendirdi.

20.03.2020 20:18 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:18
Öğretmenden sağlık çalışanlarına destek türküsü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Sait Faik Abasıyanık Ortaokulunda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Erhan Gözüyukarı, sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla hazırladığı türküyü çocuklarıyla seslendirdi.

Erhan Gözüyukarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yoğun gayret gösteren sağlık çalışanlarına moral vermek için böyle bir çalışma hazırladıklarını belirtti.

"Ordunun Işıkları" olarak bilinen türkünün ezgisi üzerine yazdıkları sözlerde vatandaşlara evde kalma çağrısında da bulunduklarını aktaran Gözüyukarı, sürecin sağlıkla atlatılması temennisinde bulundu.

Gözüyukarı, türküyü çocukları Ali Kağan (11) ve Zeynep Berra (9) ile seslendirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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