Öğretmenden, öğrenciye tokat ve yumruklu dayak kamerada (2)

ÖĞRETMEN ADLI KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen Ali Rıza Y.'nin öğrencisine uyguladığı şiddetin ardından gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını duyurdu. Öğretmen Ali Rıza Y.'nin 1 gün gözaltında tutulduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi: "14/12/2021 tarihinde Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldığı, şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, bir gün gözaltı tedbirleri uygulanan şüpheli hakkında sevk üzerine Ortaköy Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Soruşturma süreci Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir."

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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