Öğretmenden, öğrenciye tokat ve yumruklu dayak kamerada (2) - Haberler
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Öğretmenden, öğrenciye tokat ve yumruklu dayak kamerada (2)

Öğretmenden, öğrenciye tokat ve yumruklu dayak kamerada (2)
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

ÖĞRETMEN ADLI KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen Ali Rıza Y.'nin öğrencisine uyguladığı şiddetin ardından gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını duyurdu.

ÖĞRETMEN ADLI KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen Ali Rıza Y.'nin öğrencisine uyguladığı şiddetin ardından gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını duyurdu. Öğretmen Ali Rıza Y.'nin 1 gün gözaltında tutulduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi: "14/12/2021 tarihinde Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldığı, şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, bir gün gözaltı tedbirleri uygulanan şüpheli hakkında sevk üzerine Ortaköy Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Soruşturma süreci Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir."


Matematik öğretmeni, öğrencisini yumruklayıp boğazını sıktı! Dehşet anları kamerada

Matematik öğretmeni, öğrencisini yumruklayıp boğazını sıktı! Dehşet anları kamerada

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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