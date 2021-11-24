Öğretmenden öğrencilere '24 Kasım' sürprizi

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da öğretmen Yusuf Tümay (44), okuldan geriye kalan zamanlarında köy köy gezerek, dezavantajlı öğrencilere sosyal medyadan topladığı ayakkabı, giyim, kitap, oyuncak ve kırtasiye malzemelerini dağıtıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğrencilerle buluşan Tümay, "'Bir çocuk gülsün, dünya değişsin' diyerek yola çıktım" dedi.

Osmaniye'de mevsimlik işçi olarak geçimini sağlayan 10 çocuklu ailenin en küçüğü olan Yusuf Tümay, maddi durumu iyi olmadığı için komşusunun verdiği kitapla üniversiteye hazırlanıp, 3 ay süreyle de temizlik görevlisi olarak çalıştığı dershanede eğitim gördü. 1998 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni kazanan Tümay, dereceyle mezun olup, 2001 yılında Diyarbakır'ın Eğil ilçesine atandı. Görevinin ilk yıllarında kırsal mahallelerdeki kız çocukları için de büyük çaba sarf eden Tümay, bir dernekle irtibata geçerek, 8 derslikli bir okul yaptırdı. 9 yıldır Ergani ilçesindeki Cahit Sıtkı Tarancı İlkokulu'nda görev yapan 3 çocuk babası Tümay, sosyal medyadan topladığı ayakkabı, giyim, kitap, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri köylerde yaşayan dezavantajlı öğrencilere dağıtıyor.

Tümay, topladığı oyuncukları ana sınıfı öğrencilerine, ayakkabı ve kışlık malzemeleri ise diğerlerine dağıttı. Öğrenciler de Tümay'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak teşekkür etti.