Öğretmenden Kuş Cenneti'nde ördek katliamı
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Öğretmenden Kuş Cenneti'nde ördek katliamı

05.12.2020 15:26 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:31
Öğretmenden Kuş Cenneti'nde ördek katliamı

Samsun'un Bafra ilçesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ördek katliamı yapan bir öğretmen Özel Güvenlik Ekibi tarafından suçüstü yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ördek katliamı yapan bir öğretmen Özel Güvenlik Ekibi tarafından suçüstü yakalandı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Doğanca Mahallesi Düden mevkisinde ördek katliamı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kızılırmak Deltası Alan Başkanlığı Özel Güvenlik Ekibi, bu sabah saat 09.00'da Kuş Cenneti Düden mevkisinde avlanan bir şahsı 2 tüfeği ile yakaladı. Çevrede yapılan araştırmada şahsın 25 ördeği katlettiği ortaya çıktı. Kısıtlama saatinde ördek avına çıkan ve 25 ördeği katleden kişinin Samsun'da bir okulda coğrafya öğretmenliği yapan Z. A. isimli şahıs olduğu öğrenildi. Şahıs ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. - SAMSUN

Öğretmenden Kuş Cenneti'nde ördek katliamı
Öğretmenden Kuş Cenneti'nde ördek katliamı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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